Joaquin, esterno del Betis Siviglia ed ex Fiorentina, ha parlato durante una diretta social del suo passato in viola:

"A Firenze il calcio viene vissuto con molta passione. I tifosi sono simili a quelli del Betis e del Siviglia. La rivalità con la Juventus è molto forte. La prima volta in cui ho giocato contro la Juventus abbiamo vinto 4-2, segnai il terzo gol, è stato spettacolare."