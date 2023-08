La Fiorentina ha un nuovo portiere, si chiama Oliver Christensen e viene dall'Hertha Berlino, squadra in cui milita anche Stevan Jovetic, ex viola. Prima che il giocatore arrivasse a Firenze, ha scambiato due parole con JoJo. Ecco cosa ha detto, intervistato dal Corriere dello Sport: “Sono contento, molto contento per Oliver. E anche per i tifosi viola: arriva un giocatore che ha tutto per farli innamorare. E per questo ne parlo bene, perché so quello che può dare alla squadra di Italiano. Ma prima di descriverlo posso rivelare un segreto? Lo sapevo che sarebbe venuto a Firenze. Mi aveva chiamato qualche giorno fa dicendomi: ‘C’è qualcosa in ballo con la Fiorentina: cosa mi racconti?’. Io gli ho raccontato la semplice verità: Firenze è una grande piazza, il club di prestigio, i tifosi sono giustamente esigenti e con un cuore e una passione enormi. Amerai subito Firenze e la Fiorentina. È un ragazzo d’oro, umile, sempre con tanta voglia di imparare“.