È passato dall’essere il colpo viola dell’estate 2022. Nel frattempo sono arrivati, mentreè rientrato dal prestito all’Aris Limassol.non sembra più al centro dei piani della Fiorentina e della rosa di Vincenzo Italiano. Il serbo è in un limbo tra permanenza e cessione.- Al momento la Fiorentina pullula di punte. In totale sono quattro:. È facile che almeno una possa lasciare Firenze nel corso dell’ultima settimana di calciomercato. Il serbo, al momento, sembra il favorito, anche perchée risulta più di tutti ai margini. Nel pre campionato ha segnato solo un gol, con Kokorin che è sembrato più in forma. Il tutto fa pensare che al momento sia il meno favorito per ritagliarsi un posto nella nuova Viola.- Da vantaggio per portare il calciatore a Firenze, il decreto crescita, al momento, per la Fiorentina risulta un ostacolo., intorno al 45%, percentuale che in caso di permanenza inferiore ai due anni accordati,. L’accordo prevedeva che Jovice al termine delle due stagioni l’attaccante avrebbe potuto liberarsi o restare. Nel secondo caso, potrebbe arrivare a prendere. Un’opzione, per quello che è ed è stato il rendimento dell’ex Real Madrid, non conveniente per la Fiorentina. Inoltre, se il serbo dovesse lasciare Firenze per una destinazione al di fuori dell'Italia, l. Non è finita qui: Jovic al momento non ha grande mercato (c’è il Milan sullo sfondo) e anche se arrivasse un’offerta importante,- I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante e lo sono ancora di più dopo il duello perso con laper. Così, Jovic torna a essere una possibilità per l’attacco, anche se. I rossoneri avrebbero individuato come obiettivo numerodel Psg. Jovic resta sullo sfondo, con i viola che hanno l’urgenza di risolvere una situazione spinosa che va avanti dall’inizio del mercato, quando il club di Viale Fanti