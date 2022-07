Luka Jovic, nuovo attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola:



"Sono molto felice di essere qui, vorrei ringraziare chi mi ha permesso di arrivare alla Fiorentina e spero di poter ripagare sul campo questa fiducia. Qui ci sono Milenkovic, Terzic, Nastasic che mi hanno sempre parlato bene di questa squadra, dell'allenatore che mi dicono sia in grado di migliorare ogni giocatore, uno di cui chiunque ha bisogno nella propria carriera. Così ho deciso di fare questo passo.



La Serie A è molto interessante, ci sono molte squadre di grande livello che lottano per il campionato e spero che anche noi possiamo rientrare in questa lotta. Ho visto molte partite della scorsa stagione, la squadra è un po' calata verso la fine, spero che potremo migliorare.



Ho ricevuto molti messaggi, le persone sono felici di avermi qui e spero di poterle rendere felici in tutti i miei anni viola. I tifosi sono importanti, quelli viola sono fantastici e da me possono aspettarsi il 100% e molti gol".