Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato anche del compagno in nazionale Dusan Vlahovic: "Ha fatto benissimo qui, cercherò di avere il suo stesso successo. Dopo la firma non ci siamo sentiti, ma prima siamo stati insieme in nazionale e lui mi ha sempre parlato bene della squadra, dei tifosi, dell'allenatore e della società. E questo mi ha aiutato a scegliere di venire qui".