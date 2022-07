La Fiorentina di Rocco Commisso continua ad essere scatenata sul mercato. Dopo aver trovato l’accordo con Rolando Mandragora, che arriverà a Firenze per una cifra attorno ai 9 milioni, la dirigenza gigliata sta lavorando per completare anche il secondo acquisto: probabilmente infatti nelle prossime ore arriverà la chiusura della trattativa che porta a Luka Jovic del Real Madrid. Il trasferimento è cosa praticamente fatta, al momento resta soltanto da capire quali saranno le modalità con cui il serbo arriverà a Firenze.



Nelle scorse settimane le voci parlavano di un prestito secco: lo stipendio percepito dall’attaccante, circa 6 milioni di euro annuali, sembrava essere un ostacolo insuperabile per i viola. Nelle ultime ore però qualcosa sembra essere cambiato. Secondo quanto riportato quest’oggi da il Corriere dello Sport Fali Ramadani, agente del giocatore e di Vincenzo Italiano, starebbe lavorando per qualcosa di diverso: le parti non starebbero più parlando di un prestito secco. La Fiorentina, secondo il quotidiano, avebbe cambiato idea e sarebbe pronta ad inserire nella trattativa non un obbligo bensì un diritto di riscatto a proprio favore. Mancano ancora alcuni dettagli ma la sensazione è che a partire dalla prossima settimana Jovic sarà un giocatore della Fiorentina.