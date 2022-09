L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – Stadio ha voluto soffermarsi sull’attuale situazione di Luka Jovic. Dopo i primi mesi a Firenze l’attaccante non sembra essersi ancora ambientato al meglio: il rifiuto di entrare al posto di Kouame domenica, è l’ennesimo segnale che il serbo ancora non è al 100%. Per molti questo gesto del giocatore è sembrato una sfida a Vincenzo Italiano ma, come ripetuto da Niccolini durante le interviste post gara, ufficialmente il giocatore sarebbe ancora alle prese con una botta rimediata ad Istanbul contro il Basaksheir ma il giocatore ieri è partito per il ritiro della nazionale della Serbia.



Questi suoi atteggiamenti rischiano di far spazientire tutto l’ambiente viola, che sa aspettare (la storia di Baggio ne è un esempio lampante) ma allo stesso tempo è caparbia nel non voler farsi prendere in giro. Il rullino di Jovic alla Fiorentina è roba da terzo attaccante in rosa: una sola rete nei primi 559 minuti giocati tra coppe e campionato, numeri veramente poco incoraggianti. Il serbo per il momento sta peggiorando anche la media gol della sua ultima stagione al Real Madrid, quando il gol arrivava ogni 549 minuti di gioco. Dopo aver promesso ad inizio stagione 30 gol è il caso che si dia una mossa prima che Italiano, e più in generale la Fiorentina, cambi idea su di lui e scelga di puntare su qualcun altro.