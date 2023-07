Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato al portale serbo Sportal.rs in vista dell'amichevole in programma tra qualche giorno contro la Stella Rossa di Belgrado.



"Sono concentrato solo sulle mie prestazioni con la Fiorentina. Per me è importante rimanere sano fisicamente, perché il club crede in me. Non escludo in futuro di poter tornare in Serbia, ma adesso credo ancora di poter dare tanto nei grandi campionati".