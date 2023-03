Quella di stasera non sarà una partita come le altre per, 10 gol e 2 assist in 33 partite alla prima stagione in Italia con la Fiorentina. Oggi al Franchi arriva il Milan die ancora oggi è il valore aggiunto del Milan - racconta Jovic in un'intervista a La Repubblica - Un altro idolo è Radamel Falcao, per i suoi capelli e per lo stile di gioco”.- “Per portarmi agli allenamenti mio padre faceva 145 km con la sua Passat. Mi portava da Batar a Belgrado, dormivamo spesso in macchina. È stato difficile, ma ho realizzato il sogno di diventare un calciatore”.- "Lavora a Batar, in Bosnia. Oggi per la prima volta mio padre è arrivato in Italia, stasera sarà allo stadio”.- “Sono stati anni tristi, ma grazie a Dio non li ho vissuti. Spero non si ripetano più; io amo il mio Paese e rispetto gli altri, non mi interessa la nazionalità di una persona. Vengo sa un Paese povero nel quale le famiglie vivono in condizioni difficili, la mia ha fatto molti sacrifici”.- “Devo tutto a Pavle Jevtic, il mio primo allenatore. Stava con me ogni giorno nel suo giardino a farmi ripetere la tecnica. Così ho imparato a colpire di testa e a usare entrambi i piedi".- “Fin dall’inizio è andato tutto per il verso sbagliato. Ho lasciato l'Eintracht troppo presto, dopo soltanto una stagione al top. Tutti i riflettori erano su di me, ma per un 21enne era difficile inserirsi nel club più grande del mondo. Tra infortuni, covid e pressioni ingiuste è stata un'esperienza infelice".- “Qui posso crescere e fare bene, ringrazio Commisso che mi ha voluto fortemente. È l’ambiente ideale per ritrovarmi”.- “Per me sarebbe stato motivo di grande onore e orgoglio prendere il posto di Ibra al Milan due anni fa, ma non c’è stato nulla di vero. Oggi sarà un sogno incontrarlo, a fine partita vorrei scambiare la maglia con lui”.- “Essendo diventato professionista a 16 anni ho dovuto imparare a gestirle in fretta, poi chi ha giocato il Derby Eterno le impara in modo naturale”.- “Abbiamo tutto per vincerla davvero, l’aspetto più importante è quello mentale”.- “Li uso sempre meno. Viviamo in un mondo falso dove vengono dipinte immagini false delle persone".