Dopo le tante voci circolate nell’ultima settimana, l’edizione odierna del Corriere Fiorentino ha cercato di fare il punto della situazione di Luka Jovic, e del rapporto con Italiano che ormai sembra essere ai minimi storici: le ultime prestazione in campo del serbo testimoniano che il giocatore sia tutto tranne che a suo agio a Firenze. Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano, stando ad ambienti vicini al serbo, il giocatore avrebbe chiesto subito la cessione, senza aspettare la fine della stagione.



Secondo quanto affermato il suo procuratore, Fali Ramadani, sarebbe già al lavoro per trovare una sistemazione al suo assistito. La missione, chiaramente, non è pero delle più semplici visto che, oltre all’ingaggio elevato che il giocatore percepisce, ci sarebbe da tornare a ridiscutere i termini economici con il Real Madrid visto che i Blancos ancora detengono il 50% sulla sua futura rivendita. Che la situazione stia mutando lo testimona anche la strategia di mercato della Fiorentina che, a due settimane dalla fine del calciomercato, è ufficialmente alla ricerca di un centravanti: per il quotidiano, sebbene siano difficili da raggiungere ora a Gennaio, i principali nomi indicati per sostituire il serbo sono Arnautovci, Beto e Nzola.