Nelle ultime ore, dopo il rendimento tutt’altro che ottimo delle ultime partite, il futuro di Luka Jovic potrebbe realmente essere lontano da Firenze. Per questo l’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare luce sulla sua situazione sottolineando come, nonostante il giocatore abbia tanti estimatori a giro per il mondo, per lui non ci sia nessun trasferimento all’orizzonte e che la Fiorentina non abbia alcuna intenzione di cederlo.



Secondo quanto riportato dal quotidiano nonostante quello che si possa pensare dopo le ultime settimane, e tutti i titoli di giornali sulla presunta rottura tra i due, Vincenzo Italiano lo considera fortissimo all’interno del suo schema di gioco e per questo difficilmente vorrebbe privarsene. Oltretutto viene sottolineato come una cessione immediata dell'ex Real Madrid, sarebbe troppo complessa da concretizzare nelle ultime ore di calciomercato. Fiorentina-Jovic si continua.