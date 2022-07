Nonostante durante la conferenza stampa di ieri il direttore sportivo Daniele Pradè abbia cercato di smorzare gli animi, ricordando come fino al momento della firma possa succedere veramente di tutto, Luka Jovic è veramente vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club gigliato ed il Real Madrid stanno continuando a trattare e adesso resta da capire soltanto la formula del trasferimento: la sensazionie è che, dopo settimane in cui si è parlato di prestito secco, adesso i viola abbiano la reale volontà di acquistarlo a titolo definitivo.



Anche in questo caso però la formula del suo passaggio in viola potrebbe essere molto “creativa”. I Blancos pagherebbero una lauta buona uscita in proporzione allo stipendio che avrebbe dovuto percepire nei suoi ultimi due anni di contratto. Con i viola invece dovrebbe firmarne uno biennale con la successiva opzione per altri due anni a favore del club: in caso di prolungamento coi viola il suo stipendio sarà poi comunque raddoppiato.



Nonostante ancora il tutto sia da mettere nero su bianco Milan Jovic, padre dell’attaccante classe ’97, in un intervista a Objektiv.rs ha espresso il suo parere in merito ad un eventuale approdo del figlio alla Fiorentina: “È la mossa giusta. Questa è un’opportunità per tutti noi, per vedere chi ha ragione e chi ha torto. Guardiamoci negli occhi, o sei forte o non sei forte”.