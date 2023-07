L'attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, ha parlato dalla Serbia in merito al proprio futuro a Srbija Danas.: "Tornare a casa è sempre meraviglioso, anche se mi dispiace per il risultato e per come ci siamo mostrati. La Stella Rossa ci ha distrutto nei primi 25 minuti, è evidente. Loro sono forti, giovani e giocano un calcio moderno. Hanno tanti ragazzi dal brillante futuro e gli auguro tanta fortuna anche in Champions League. Sarò sempre un tifoso della stella Rossa e spero un giorno di tornare al Marakana per guardare una partita".