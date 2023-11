Durante Fiorentina-Juve sono stati percepiti «cori razzisti» e di «discriminazione» nei confronti di Moise Kean e Dusan Vlahovic: è quanto hanno evidenziato gli ispettori della procura federale, presenti domenica al Franchi, che hanno ravvisato l'accaduto in più momenti (nel pre-gara, durante il match e nel post-partita). Secondo l’art. 28 del codice di giustizia sportiva, la sanzione minima è l’obbligo «di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori» ma in caso di prima violazione la pena viene generalmente sospesa per un anno.