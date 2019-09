C'è Fiorentina-Juventus, una sfida che va oltre i semplici tre punti. Al Franchi andrà in scena una gara che accende gli animi e incendia una rivalità sentita, sentitissima, soprattutto nella città di Firenze dove i bianconeri sono attesi in un clima di cori, sfottò e sgarbi in campo e fuori.



Abbiamo messo faccia a faccia due tifosi doc, il nostro Marcello Chirico e Leonardo Vonci, storica voce della Fiorentina, che si sono dati battaglia a colpi di botta e risposta in un duello scherzoso condotto dal direttore Stefano Agresti. Chi avrà vinto?