Ne scrive La Nazione. In vista di Fiorentina-Juventus, gara prevista per il prossimo 1 dicembre, il prato dell'Artemio Franchi sarà certamente in condizioni impeccabili. A rivelarlo è il quotidiano fiorentino, secondo cui il manto erboso - in seguito al test match tra Italia e Georgia di rugby - non ha subito danni e sarà dunque risparmiato da lavori di manutenzione che alla vigilia sembravano impossibili da sostenere.