Dopo il derby di ieri sera, oggi è in programma l’altra gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia.- fischio d’inizio alle 21, visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset -. Alla vigilia della gara Allegri ha spiegato anche che potrebbe farlo partire dalla panchina: “Devo decidere se farlo giocare”. Ballottaggio aperto con Kean e Morata: è corsa a tre per due posti. Ancora out Dybala, che come Bernardeschi dovrebbe rientrare in gruppo domani ed essere a disposizione per la gara con lo Spezia. Per staserae dovrebbe giocare largo a destra nel centrocampo a cinque per far rifiatare Cuadrado. Al centro Locatelli, Arthur e Rabiot, con Pellegrini sull’altra fascia. L’altra novità è la difesa a 3 per la quale opterà Allegri vista l’emergenza lì dietro: senza Rugani, Alex Sandro e con Bonucci convocato ma non al top, i titolari davanti a Perin dovrebbero essere Danilo, de Ligt e De Sciglio. In alternativa, difesa a quattro con quest’ultimo che si allarga a destra e Pellegrini si abbasserebbe dall’altra parte.- Italiano deve fare a meno di Nastasic, escluso all’ultimo dall’elenco dei convocati per un problema al tendine d’Achille e sostituito dal Primavera Frison. I titolari al centro della difesa saranno Milenkovic e Igor (Quarta squalificato), con uno tra Odriozola e Venuti a destra e capitan Biraghi dall’altra parte., insieme a lui Bonaventura e Castrovilli o Maleh. Nel tridente d’attacco dovrebbero giocare Gonzalez a destra e Sottil sulla fascia mancina; il: Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Akè, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata.: Allegri.: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil.: Italiano.Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Carbone e Lo Cicero. Quarto uomo: Marinelli.: Di Paolo. Avar: Ranghetti.