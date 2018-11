Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women’s, ha commentato a Sky Sport gli insulti dei tifosi viola all'indirizzo della bianconera Cristiana Girelli durante il match di oggi contro la Juventus: “Quello che non c'era mai stato nel calcio femminile, sono proprio queste scene di maleducazione. Il calcio femminile è bello perché queste cose non accadono. La Girelli, tra l'altro, è una bravissima calciatrice e anche una bellissima ragazza. Purtroppo qui ci portiamo dietro quello che succede nel calcio maschile. Ma visto che lo spettacolo è bello e le squadre stanno dando il massimo, nessuno merita insulti. Io sono favorevole per un tifo all'inglese, spero che le persone si rendano conto che è meglio applaudire e basta".