Dopo la vittoria ottenuta all’ultimo respiro nel turno d’esordio contro la Cremonese, in casa Fiorentina qualcosa sembra essersi inceppato soprattutto in zona gol, con un digiuno che dura ormai da 270 minuti. Questa crisi realizzativa ha portato i viola a centrare solo due punti nelle ultime tre uscite, con la prima sconfitta stagionale arrivata nell’ultimo turno a Udine. Sarà quindi tanta la voglia di riscatto degli uomini Italiano in un match carico di significato, al “Franchi” contro la Juventus, reduce dal successo interno contro lo Spezia e ancora imbattuta in Serie A. Proprio il miglior score bianconero in questo avvio è premiato dalle quote degli esperti di Olybet.it che offrono il segno «2» a 2,47 contro il 3,08 del successo interno. Sale a 3,23 il pari. L’anno scorso le sfide tra Fiorentina e Juventus, tra campionato e Coppa Italia, hanno visto match sempre bloccati e sotto i tre gol: per questo motivo in quota prevale l’Under 2.5, a 1,77, nei confronti dell’Over 2,5 proposto a 2,02. Per quanto riguarda il risultato esatto invece è in pole l’1-1 a 5,90, sale a 8,20 lo 0-1 per la Juve, mentre il 2-0 – come nel precedente dell’ultima giornata dello scorso campionato – si gioca a 15. Occhi puntati anche sulla sfida tra bomber serbi. Dusan Vlahovic, ex del match e capocannoniere con quattro reti in altrettante partite, trova il suo connazionale Luka Jovic, fermo al gol nel match d’esordio. Per i bookie avanti un timbro del bianconero a 2,50 contro il 3,25 di quello dell’ex Real Madrid.