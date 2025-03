Fiorentina-Juventus, la MOVIOLA LIVE: Thuram su Fagioli, era fallo

Getty Images

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Peretti - Imperiale

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: La Penna

AVAR: Doveri

è il primo big match della 29esima giornata di campionato e alle 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà scontro diretto per un posto Champions in un'atmosfera carica di emozione e tensione. Arbitra l'incontro il signordella sezione di Ravenna con al VarAvar. Calciomercato.com vi racconta live tutti gli episodi arbitrali più discussi e discutibili nella moviola.FIORENTINA-JUVENTUS, LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Dodò chiede un 1-2 in fascia e viene steso da Kelly. Da terra il brasiliano mima una gomitata che però i replay non mostrano.Thuram commette fallo su Fagioli in uscita dal limite dell'area della Fiorentina, ma Fabbri inizialmente non fischia. La palla è infatti finita fra i piedi di Nico Gonzalez in posizione pericolosa e, per non interdire un eventuale intervento del Var giustamente l'arbitro ha aspettato che l'azione finisse per fischiare fallo in favore della Fiorentina.