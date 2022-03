Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus di domani sera, tra i tanti intrecci della sfida ce n’è uno molto particolare: la sfida nella sfida più accattivante sarà il confronto a distanza ravvicinata tra Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, due tra i migliori talenti partoriti nell’ultimo decennio dal vivaio del Partizan Belgrado che in coppia, fino a poco tempo fa, hanno fatto le fortune del club viola prima che le strade si dividessero.



UNA VITA INSIEME – Amici e compagni di squadra da anni, domani sera si troveranno per la prima volta avversari per una notte. Classe 1997 il centrale difensivo, di tre anni più giovane il centravanti: il primo pagato una cifra attonro ai 5 milioni, il secondo meno di due milioni e arrivato a Firenze sei mesi più tardi, al raggiungimento della maggiore età. Due diamanti che, in un modo o nell’altro, hanno fatto prima bella e poi ricca Fiorentina, sia con il rendimento in campo. Da lì tante avventure vissute insieme alla Fiorentina, dove Nikola ha fatto spesso da fratello maggiore al più giovane Dusan. Dagli esordi di Dusan in Primavera con Nikola a seguirlo dalle tribune, alle prime partite dell'attaccante con la prima squadra nelle varie tourneè estive ai i grandi risultati ottenuti una volta guadagnato il posto da titolare in prima squadra. Per non parlare forse della gioia più grande della loro carriera: l’esser riusciti a qualificare la Serbia ai Mondiali in Qatar.



TUTTO IN UNA NOTTE - È stupefacente come questo sport sappia regalare sempre delle storie sensazionali. Tanto più se si tratta di Fiorentina-Juventus, da sempre una sfida piena di risvolti, ancora di più se i protagonisti sono due ragazzi legati da un filo indissolubile nella loro vita e carriera. In Coppa Italia un nuovo capitolo molto importante della loro carriera: chi avrà la meglio, il roccioso Nikola o lo schiacciasassi Dusan?