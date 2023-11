clean sheet

Si gioca, tra le polemiche. Il big match dell'il posticipo dello Stadio Franchi di Firenze tra ladi Vincenzoe ladi Massimiliano, previsto per, viene regolarmente disputato, nonostante i commenti contrari del sindaco di Firenze, Dario Nardella, e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e le numerose proteste da parte della Curva Fiesole, che avrebbero voluto il rinvio della partita in seguito all'alluvione che ha colpito la Toscana negli ultimi giorni, non ritenendo quello attuale il momento giusto per una partita di calcio. Ma l'Osservatorio ha deciso, si va in campo: i Viola, reduci da due ko di fila contro Lazio ed Empoli, vogliono i 3 punti per superare Bologna e Atalanta e per portarsi a -1 dal Napoli quarto e dalla zona Champions, mentre i bianconeri, che arrivano da tre vittorie di fila e hanno perso solo una volta in campionato, con un successo andrebbero a -2 dall'Inter, mantenendo il secondo posto e allungando a +4 sul Milan, alimentando le speranze scudetto. Partita particolare per i grandi ex: Dusan Vlahovic, ancora a secco contro la Fiorentina, e Federico Chiesa, per la prima volta di ritorno al Franchi, così come Arthur Melo dalla parte viola. Quattro reti a testa per i primi due finora, così come per Giacomo Bonaventura, mentre Nico Gonzalez è a quota 5.La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A: 80 successi per i bianconeri, a fronte di 35 vittorie viola e 53 pareggi – tuttavia, i bianconeri hanno ottenuto solo due successi nelle ultime sei sfide contro i toscani nel massimo campionato (2N, 2P). Grazie a una vittoria e tre pareggi, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite casalinghe contro la Juventus in Serie A; i viola non rimangono per più gare interne senza sconfitte contro i bianconeri nel torneo dal periodo tra il 1983 e il 1992 (10). Dopo una serie di imbattibilità durata cinque partite (4V, 1N), la Fiorentina ha perso le due gare più recenti di Serie A, senza segnare alcun gol; i viola non subiscono tre sconfitte di fila senza realizzare reti da maggio 2019 (quattro in quel caso). La Fiorentina non è riuscita a segnare nell’ultima partita casalinga di Serie A (0-2 contro l’Empoli) e non rimane a secco di gol per due gare interne di fila nella competizione dal periodo tra aprile-maggio 2019 (cinque in quel caso). La Juventus ha tenuto la porta inviolata per cinque partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023, in quel caso i bianconeri arrivarono a ottodi fila – la squadra di Allegri ha collezionato finora sette clean sheet e non ha mai fatto meglio nelle prime 10 gare stagionali di Serie A. La Juventus ha conquistato 23 punti in questo campionato, miglior risultato per i bianconeri nelle prime 10 gare stagionali di Serie A dall’anno dell’ultimo Scudetto (26 nel 2019/20); in quel caso la Vecchia Signora vinse anche l’11ª partita di campionato – inoltre era dal 2014/15 che i piemontesi non subivano così pochi gol dopo 10 gare di campionato (sei nel 2023/24, quattro nel 2014/15). La Fiorentina è una delle due squadre con il più basso livello di PPDA in questo campionato (10.9, come il Lecce), dimostrandosi come una delle due che pressa di più; il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva, un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa – la Juventus ha invece il quarto dato più alto (15.9). Nicolás González ha già realizzato cinque gol in nove match di questo campionato, solo uno in meno di quanto fatto in 24 presenze nel 2022/23 e due in meno che nelle 33 partite del 2021/22 – in caso di gol, la Juventus diventerebbe la quarta avversaria contro cui l’attaccante viola conta due reti nel massimo campionato, dopo Cagliari, Napoli e Sassuolo.Due ex della partita sono Federico Chiesa, che ha disputato 137 partite e segnato 26 gol con la maglia della Fiorentina in Serie A, e Dusan Vlahovic, 98 presenze e 44 reti in viola in campionato; né l’attaccante italiano né il serbo hanno partecipato a una rete contro i toscani nel massimo campionato italiano.La prima delle tre doppiette di Moise Kean in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, il 28 gennaio 2018 con la maglia del Verona; il classe 2000, tuttavia, non ha partecipato nemmeno a una rete in cinque sfide con la Juventus contro i viola in campionato.Terracciano; Parisi, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; BeltranSzczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa