Fiorentina-Juventus LIVE dalle 18, le ultime sulle formazioni

Uno dei due big match della 29ª giornata di Serie A è la sfida del Franchi tra: una partita che i bianconeri non vogliono fallire per continuare la corsa al quarto posto,: da tempo circolano voci su un possibile esonero prima della fine della stagione, se dovesse arrivare una sconfitta pesante sarebbe una situazione da tenere monitorata.- Dall’altra parte c’è una Fiorentina che arriva dal. Alti e bassi per Raffaele Palladino alla sua prima esperienza sulla panchina viola, l’allenatore è stato spesso criticato ma una vittoria proprio contro la Juventus - storica rivalità tra le due tifoserie - potrebbe convincere definitivamente il popolo viola a credere nel lavoro del tecnico.

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Gosens, Adli, Fagioli, Folorunsho, Dodò; Gudmundsson, Kean. All.: Palladino.Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All.: Motta.: Fabbri