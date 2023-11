Tornare al successo dopo due sconfitte contro un avversario storico. È questo l’obiettivo della Fiorentina di Vincenzo Italiano, rientrata non al meglio dopo la sosta per le nazionali, che ospita al “Franchi” la Juventus, reduce invece da tre vittorie consecutive. I bianconeri non battono i viola in Serie A da quattro match, ma sono i favoriti a 2,45 contro il 2,90 del segno «1». Sale invece a 3,30 il quarto pareggio nelle ultime cinque a Firenze. Nonostante la Juve non subisca reti da cinque incontri, in quota comanda il Goal, a 1,73 sul No Goal fissato a 2. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole è l’1-1 – come lo scorso settembre – a 6, seguito dallo 0-1 a 8,25. Allegri per continuare la rincorsa alla vetta punta sulla coppia Dusan Vlahovic-Federico Chiesa, ex del match mai a segno contro la Fiorentina. Il gol del serbo – assente ormai da settembre – si gioca a 3, mentre sale a 4 il timbro dell’azzurro. Tra i padroni di casa occhi puntati su Nico Gonzalez, a segno contro la Juve nell’ultima vittoria toscana, a 3,50 mentre il primo gol in campionato di Arthur, in prestito proprio dal club torinese, è visto a 12.