Fiorentina-Juventus, sul mercato non c'è partita. Kean e Fagioli super, Vlahovic e Nico oggi sono dei flop

Sembra quasi uno scontro ideologico, più che calcistico. La Juventus dei giovani si troverà ad affrontare chi, nei suoi giovani, ha investito e in buona parte già raccolto. E allora, eccoli lì, entrambi in viola: da una parte, passato a Firenze in estate e già autore di 20 gol in 33 partite; dall'altra, da due mesi in viola e già al centro delle idee tattiche di Raffaele Palladino. Che non è poco.Confronti, subito. E impietosi: rispetto alla sua avventura in bianconero - dove Moise ha totalizzato 123 presenze -, i gol di differenza sono appena 2. Cioè: sono 22 alla Juve, e 20 alla, dove però i gettoni risultano 33. Il numero di assist è già uguale: siamo a 3. E siamo in una situazione completamente diversa rispetto anche al clima di fiducia che si respira attorno all'attaccante.è diventato il leader offensivo ed emotivo di questa squadra che non vuole fermarsi, in Italia come in Europa.

Ora: per Fagioli, tutto questo, deve ancora capitare.Si giudica sulla, come i cavalli di razza. Però si può dire questo, ecco: che nei primi due mesi alla Fiorentina, il centrocampista sta facendo proprio bene. Palladino lo tiene in grandissima considerazione, e in viola ha 20' in più in campo di media, titolare 4 volte su 7 mentre 7 erano state le occasioni concesse dal primo in bianconero. "Fagioli sta crescendo sempre, per me è un campione, ha grande tecnica, vede calcio. Ci sta facendo alzare il livello della squadra", le parole dell'attuale tecnico fiorentino.

Sarebbe già una storia ben complicata per la Juve, se non fosse che il mercato in entrata è pronto a mettere un bel carico da novanta. Anzi: da 120. Sono (circa) i milioni spesi nella direzione opposta per finanziare gli acquisti di, arrivati in bianconero con l'obiettivo di alzare il livello tecnico e di personalità della Juve, e oggi con la coda tra le gambe, per motivi diversi e simili allo stesso tempo. In un tempo ben differente, entrambi hanno deluso le aspettative - alte, altissime - di tutti. E pure per questo sembra uno scontro ideologico, altro che una partita di calcio. Da una parte c'è chi semina, dall'altra chi raccoglie. Il campo, come sempre, dà un giudizio netto e definitivo.