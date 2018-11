Erano cinque anni che non si registrava un'affluenza tale al 'Franchi', uno degli impianti che hanno risentito in minor parte del calo delle presenze negli stadi, ma che ha sempre fatto sentire il proprio calore e, nel rilancio del calcio italiano in tal senso, adesso si piazza tra le prime potenze. In occasione di Fiorentina-Juventus, le biglietterie hanno raccolto oltre 40.000 spettatori per la sfida contro l'acerrima nemica. Tale dato non si registrava da Fiorentina-Milan 2-2 del 2013.