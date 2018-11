La Juventus continua senza sosta la sua marcia da capolista indiscussa, la prossima tappa è il Franchi, contro la Fiorentina, per una sfida mai banale. La Viola non riesce più a vincere, i 3 punti mancano infatti da 6 gare, in cui ci sono state una sconfitta e ben 5 pareggi. La squadra di Allegri è invece ancora imbattuta in campionato e vanta un ruolino di marcia fatto di 12 vittorie e un pareggio, facile intuire che i bianconeri siano i favoriti del match. I bookmaker di Sisal Matchpoint fissano la vittoria juventina a 1,63, il successo dei toscani è offerto a 5,60 mentre il pareggio si gioca a 3,85. Sicuri dell’ennesimo successo della Juventus gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 2. L’asso nella manica di Allegri è Cristiano Ronaldo: un dato particolare che salta agli occhi alla vigilia del match con la Fiorentina è che il portoghese surclassa l’attacco della Viola. CR7, da solo, ha segnato 9 gol in campionato, il tridente titolare della Fiorentina – composto da Chiesa, Simeone e Pjaca – solamente 5.