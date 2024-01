Fiorentina, Kayode avverte il Napoli: 'Ho studiato Kvara, sono pronto a sfidarlo'

Michael Kayode ha parlato ai microfoni di radio Serie A a due giorni dalla semifinale di Supercoppa fra Napoli e Fiorentina: "La Supercoppa? Abbiamo tantissime aspettative. Giocheremo per provare a vincere questo bellissimo trofeo e tramite le nostre idee daremo il massimo in campo. Kvaratskhelia? E' un grandissimo calciatore e ho già avuto modo di studiarlo in campionato e sarà una bella sfida. Il segreto della Fiorentina? Il nostro segreto è il gruppo, lavoriamo ogni giorno insieme e cerchiamo sempre di dare il massimo. Ti aspettavi un rendimento personale così? Non mi aspettavo di iniziare la stagione in questo modo, ho avuto la fiducia dei miei compagni e di tutto lo staff tecnico, mister compreso, e per questo devo ringraziare loro"