Fiorentina, Kayode brilla. Il primo allenatore: 'Ora crede anche alla Nazionale'

è certamente una delle più belle sorprese della stagione della Fiorentina. L'ex terzino delle giovanili della Juventus ha anche trovato la prima rete in Serie A e fra i professionisti nella gara brillantemente vinta contro la Lazio. Il ragazzo in questo momento è anche finito nel mirino di alcuni club di Premier League ma è, giustamente, ben concentrato sulla stagione ancora tutta da giocare con la Fiorentina. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha intervistato, suo ex allenatore ai tempi del Gozzano in Serie D. Queste sono le sue parole sul ragazzo di Borgomanero:"Dire che mi sarei aspettato una crescita del genere sarebbe falso. Quando l'ho visto ieri sulle prime pagine dei giornali ho ripensato a quel ragazzino di quindici anni, gracile e timido, che promossi in prima squadra. Ne ha fatta di strada. Mi ricordo quando lo schierai titolare per la prima volta, giocavamo a Casale e quando gli dissi che sarebbe partito dal primo minuto impazzì di gioia. L’euforia scomparve appena entrato in campo: fu il migliore dei nostri, si conquistò il rigore decisivo e salvò un gol fatto sulla linea di porta. Gli avevo pronosticato il debutto in Serie A e il primo gol. Da qualche tempo gli dico che manca solo la convocazione in Nazionale. Lui ci scherza,