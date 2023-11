Michael Kayode, terzino della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Genk:



"Sono stato un mese fermo per un problema alla caviglia. Sono rientrato settimana scorsa e oggi il mister mi ha permesso di entrare. Sono molto contento. Problema del gol? Dobbiamo cercare di aiutare i nostri attaccanti nel modo migliore possibile. Questo è il nostro compito. In campo sono totalmente un'altra persona, fuori sono molto più tranquillo. L'esultanza per il rigore? Era molto contento".