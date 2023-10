è uno dei giovani della Serie A in rampa di lancio. L'infortunio di Dodò - rottura del legamento crociato, stagione finita - gli ha aperto le porte della fascia destra. Il resto l'ha fatto Italiano, che dopo averlo studiato nel precampionato ha dato fiducia al ragazzo cresciuto in viola e con un passato nelle giovanili della Juventus. In questi minuti la Fiorentina ha annunciato il rinnovo del terzino che qualche giorno fa ha debuttato in Under 21: la società l'ha blindato con un prolungamento fino al 2028 per evitare tentazioni future.- Il ragazzo infatti è entrato nelle idee di alcuni scout inglesi che in questi mesi sono venuti a Firenze per vederlo da vicino.. Un interesse concreto da parte dei Gunners, rimasti colpiti dalle qualità del classe 2004. La Fiorentina però non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore, il contratto in scadenza nel 2025 è stato prolungato per altri tre anni.- Kayode sta diventando partita dopo partita una certezza sulla fascia destra,, sei partite in campionato e due in Conference League da inizio stagione. In estate ha vinto l'Europeo Under 19 con l'Italia di Bollini: "Potrebbe essere un decatleta, ha forza, resistenza e velocità" ha detto l'ex ct. Con la stessa velocità con la quale corre in campo si è preso la Fiorentina che ora se lo tiene stretto, il rinnovo anti-Arsenal è arrivato.