Manca ormai pochissimo e Michael Kayode apporrà la firma che lo legherà alla Fiorentina fino al 2028 con cospicuo aumento dell'ingaggio. Secondo quanto scrive stamattina il Corriere dello Sport, la società gigliata si è risparmiata un grana non da poco scegliendo la via del rinnovo. "Troppo alto, del resto, il rischio di una possibile asta tra big europee in vista del mercato di gennaio: le prestazioni fornite in rapida sequenza tanto in Serie A (dalla prima di campionato, a sorpresa, a Marassi contro il Genoa fino all’ultimo confronto - stravinto - con Kvaratskhelia al Maradona) quanto in Conference hanno suggerito alla Fiorentina di muoversi con velocità, benché né Kayode né i suoi agenti abbiano mai valutato in questi mesi strade alternative rispetto a quella di Firenze. La riconoscenza da parte di Mike verso il club di Commisso è sempre stata totale, dal momento che nell’estate 2021 i viola sono stati i più lungimiranti di tutti nell’aggiudicarsi il terzino".