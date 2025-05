Fiorentina, Kean: "C'è felicità ogni giorno, sto benissimo. So che possiamo farcela"

Federico Targetti

30 minuti fa



Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della semifinale di ritorno di Conference League contro il Real Betis:



"Sarà una bella partita, tante emozioni nel nostro stadio. Il Betis è un'ottima squadra, ma conosco i miei compagni e so che possiamo farcela, fare qualcosa in più. Se riesco a trascinare è grazie a chi mi dà fiducia, so che tutti ci tengono tanto e serve sicurezza nei propri mezzi. Come sto? Sto bene, mi hanno fatto star bene. C'è felicità ogni giorno in quello che facciamo, questo ti dà qualcosa in più".