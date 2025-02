Getty Images

Fiorentina, Kean diffidato e ammonito: salterà la partita con il Como

25 minuti fa



È un giallo pesante, quello preso da Moise Kean a San Siro contro l’Inter. L’attaccante della Fiorentina è stato ammonito a poco meno della mezz’ora dal fischio finale per un’entrata in ritardo su Zielinski, era diffidato e salterà così la prossima partita in programma in casa contro il Como domenica 16 febbraio alle 12:30.



KEAN SQUALIFICATO, CHI PUÒ SOSTITUIRLO - Da capire ora chi potrà sostituire Kean. Al suo posto potrebbe esserci Beltràn che è stato provato diverse volte da prima punta, anche se con risultati non brillantissimi. C’è Gudmundsson o Zaniolo, che se messo lì davanti può sfruttare le sue caratteristiche da falso nove senza dare punti di riferimento agli avversari. Una vera e propria alternativa a Moise in rosa non c’è: tante mezze punte come anche Colpani, Folorunsho e Ndour, ma manca un centravanti che possa essere utilizzato in caso di assenza di Kean.