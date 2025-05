Fiorentina, Kean fuori dai convocati per la partita con il Venezia

Getty Images

Brutte notizie per la Fiorentina che, contro il Venezia, dovrà fare a meno di Moise Kean. L'attaccante viola non è stato convocato per la partita che si giocherà alle 18:30 a Penzo lunedì 12 maggio. Una partita importante per entrambe: la squadra di Di Francesco si gioca la salvezza, quella di Palladino un piazzamento europeo.

PROBLEMA COL BETIS - Al termine della semifinale di ritorno contro il Betis, l'attaccante della Fiorentina ha accusato un problema alla coscia, come aveva confermato lo stesso Palladino: "Vediamo domani (venerdì, ndr), sembra che sull'ultimo scatto alla fine abbia sentito qualcosina".

NIENTE DA FARE - Il problema si è rivelato più serio de previsto e così Kean non è stato convocato. Con l'assenza di Zaniolo, squalificato, si riducono le scelte in attacco per Palladino, che potrà contare sui soli Beltran e Gudmundsson.

I CONVOCATI - Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Dodo, Moreno, Pongracic, Comuzzo, Marì, Ranieri, Parisi, Gosens.

Centrocampisti: Colpani, Mandragora, Adli, Richardson, Ndour, Folorunsho, Fagioli.

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Caprini, Rubino.