Fiorentina, Kean: "Sono stato troppo sottovalutato, le critiche mi hanno portato a trovare un posto come Firenze"

Getty Images

L'attaccante della Fiorentinaha parlato a Sky Sport, dopo il match contro il Celje pareggiato per 2-2 (risultato che ha sancito l'accesso alle semifinali) e valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.COME TI SENTI? - "Mi sento bene. Lavoro bene e mi faccio trovare pronto: questa è la cosa più importante".COSA TI E' SUCCESSO QUEST'ANNO? - "Mi sono messo tanto a lavoro. Sono stato troppo sottovalutato e questa è stata la mia forza. So che posso dare ancora di più".LE CRITICHE TI HANNO FATTO MALE? - "No, mi hanno dato voglia di lavorare sempre di più e trovare un posto come Firenze e dei compagni importanti".

GOAL DA GRANDE CENTRAVANTI - "Bel goal, ma potevo farne altri".BETIS - "Speriamo di fare bene anche contro di loro e di poter andare avanti".