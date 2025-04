Fiorentina, Kean è tornato: cosa filtra verso il Betis

Uno per tutti, tutti per uno. La Fiorentina ha fatto decisamente suo il celeberrimo motto dei "Tre Moschettieri" non appena Moise Kean ha dovuto lasciare Firenze per dirigersi a Parigi a causa di alcuni problemi familiari. La squadra si è stretta attorno a Moise facendo quadrato e, nonostante l'assenza del suo attaccante principe in due partite fondamentali, è riuscita a portare a casa due vittorie. Entrambe, peraltro, dedicate proprio a Kean. Adesso, però, l'ex attaccante della Juve è pronto a fare il suo rientro in squadra.

PSICOLOGO – In questo senso sarà fondamentale il colloquio che Moise avrà con Palladino. Il tecnico viola, fin dal suo arrivo a Firenze, si è dimostrato estremamente empatico con i suoi giocatori e cercherà di capire quale sia lo stato d'animo del suo centravanti. E se dovesse avere risposte positive, non esiterà un momento a schierarlo dal 1' al Villamarín. Altrimenti, ci sarà comunque una squadra pronta a sostenerlo e sostituirlo al meglio. Perché nessuno viene lasciato indietro.



