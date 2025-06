Fiorentina, Kean vuole restare. Club al lavoro per togliere la clausola

Moise Kean vuole restare alla Fiorentina: lo ha fatto capire chiaramente al Viola Park dopo l’ultima di campionato a Udine, prima di raggiungere Coverciano per la Nazionale. Questo quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport in edicola. L’infortunio muscolare che lo ha escluso dalla sfida contro la Norvegia non cambia le sue intenzioni.



INTENZIONI - Un atto di riconoscenza, ben accolto dalla dirigenza viola che, dopo aver trovato l'accordo per il rinnovo di David de Gea, vuole riuscire a blindare anche l'ex attaccante della Juve. La Fiorentina è pronta a ripartire da lui, ma resta in sospeso una clausola da 52 milioni valida dall’1 al 15 luglio, che potrebbe permettere a un altro club di portarlo via pagando la cifra prevista senza passare dal Viola Park. Per questo l’apertura del giocatore è fondamentale: ora serve trovare un accordo, rivedere il contratto e cancellare quella clausola. Una volta superato questo scoglio, nulla ostacolerebbe il progetto di fare di Kean il volto simbolo della nuova Fiorentina.