Aleksandr Kokorin non è ancora in gruppo e sta proseguendo il lavoro differenziato dopo la lesione muscolare che l’ha costretto a un stop che si protrae, ormai dalla partita contro la Roma (3 marzo). Il russo sta seguendo ancora un programma di lavoro personalizzato e non sarà disponibile né per la gara di questo weekend né per il turno infrasettimanale di martedì 20 a Verona. Buone notizie invece per Igor, che viene considerato vicino al rientro in gruppo e presto farà parte dei convocati. Lo scrive La Nazione