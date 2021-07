Il Corriere dello Sport-Stadio annuncia il rientro in anticipo di Aleksandr Kokorin a Firenze: il russo, appena 91' in campo negli ultimi sei mesi a causa degli infortuni, è atteso nella giornata di oggi in città per cominciare a lavorare in vista del raduno di domenica. La volontà è quella di farsi notare dal nuovo tecnico Vincenzo Italiano e dimostrare che la Fiorentina non ha commesso un errore nel puntare su di lui nel gennaio scorso.