Aleksandr Kokorin, arrivato ieri in Italia per svolgere le visite mediche di rito, è arrivato per la prima volta questa mattina al centro sportivo della Fiorentina, come si vede nella nostra foto esclusiva. L'attaccante russo, dopo aver incontrato ieri sera il presidente Commisso, metterà la firma sul contratto che lo legherà con i viola per tre anni e mezzo, dando ufficialmente il via alla sua esperienza italiana. Nelle prossime ore incontrerà Cesare Prandelli e la squadra, per poi fare il primo allenamento, anche se in forma ridotta, con i compagni.