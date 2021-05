Viola, svolta in attacco, Kokorin è tornato e pensa già alla Lazio. Così scrive Repubblica questa mattina. Il russo si è allenato in gruppo e sabato spera di essere convocato. Finora ha giocato solo 77 minuti. l'infortunio ha riaperto una cicatrice fastidiosa e la situazione si è complicata, ma ora Koko è tornato ad allenarsi per ritagliarsi uno spazio in un reparto di cui Dusan Vlahovic si è preso l'intera scena