Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, in questo finale di stagione alla Fiorentina servirà l'apporto di Sasha Kokorin. Sta lavorando per trovare la migliore condizione possibile, anche se servirà tempo. La sensazione però - scrive il quotidiano - è che possa diventare magari già domani l'asso da calare a gara in corsa. Il russo ha fame di riscatto e sogna di ritagliarsi un ruolo da protagonista e magari convincere il Ct della Russia in vista del prossimo Europeo.