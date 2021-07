Il Corriere Fiorentino fa una sorta di lista della spesa per quanto riguarda la Fiorentina, assicurando che il mercato viola entrerà nel vivo soltanto a fine agosto. Le prestazioni da vice Vlahovic di Kokorin non sono state per ora incoraggianti, quindi non ci sarebbe da stupirsi se i gigliati tornassero su una punta di riserva (ad esempio Simy). Dunque servirà un terzino destro, sempre che il Marsiglia riesca a chiudere per il ritorno in Francia di Lirola, e infine un regista, a prescindere da tutto: questo è il ruolo veramente scoperto, e non da quest'anno, nella rosa viola.