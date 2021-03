Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport il nuovo mister della Fiorentina, Beppe Iachini, nella giornata di ieri ha conosciuto l'attaccante viola Kokorin dopo essere rientrato dal periodo di riabilitazione a Roma per la lesione muscolare. "Mi sento bene, non vedo l’ora di tornare in campo ed aiutare la squadra giocando" ha dichiarato il calciatore russo.