Buone notizie in casa Fiorentina, che contro la Lazio potrebbe contare su Kokorin: il russo si è allenato in gruppo e, se continuasse senza intoppi, potrebbe essere convocato per la sfida di sabato dopo più di due mesi dall'ultima volta, quando l'avversaria era la Roma. Contro Cagliari, Napoli e Crotone potrebbe anche rimettere piede in campo. Così riporta il Corriere dello Sport.