L’attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin non raggiungerà i compagni nel ritiro di Moena. Il russo, che è risultato positivo al giro di tamponi della scorsa settimana, ha scelto di restare ad allenarsi individualmente a Firenz



Secondo quanto riportato dal portale sportivo russo Sport-Express Kokorin raggiungerà il resto del gruppo a partire dal ritiro che la Fiorentina svolgerà dal 27 luglio a 5 Agosto in Austria: i viola affronteranno prima il Galatasaray e poi la nazionale del Qatar. Il russo, che dal momento del suo arrivo è stato sempre ai margini del progetto gigliato è deciso a giocarsi le sue carte per convincere Italiano.