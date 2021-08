Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra su Christian Kouamé, di ritorno dalle Olimpiadi disputate con la Costa d'Avorio e atteso da giorni che definiranno il suo futuro. Se il giocatore non sarà ritenuto utile per il 4-3-3 di Italiano, allora si spalancherebbero le porte del mercato. Il Torino a gennaio aveva fatto un'offerta importantissima, quasi 20 milioni, che tornerebbe d'attualità se i granata decidessero di rientrare nella corsa con Anderlecht e Friburgo.