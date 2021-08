Lo aveva già in qualche modo anticipato lui stesso con un tweet nella serata di ieri, ma arrivano ulteriori conferme: Christian Kouamé lascia Firenze già oggi, giusto il tempo di salutare i compagni impegnati nella seduta mattutina di allenamento, e via in volo verso Bruxelles, dove lo attendono a partire dalle prossime ore le ultime tappe del suo passaggio all'Anderlecht in prestito secco con un piccolo conguaglio economico alla Fiorentina. Una cifra che dovrebbe avvicinarsi se non superare il mezzo milione di euro. Di fatto, è un affare già concluso, mancano solo gli annunci che seguiranno il superamento delle visite mediche in programma domani nella capitale belga. Per Kouamé si tratta della prima esperienza fuori dall'Italia, dopo essere arrivato giovanissimo nelle fila della Sestese, nella provincia di Firenze. La stessa Firenze nella quale poi è tornato, ma senza fortuna.