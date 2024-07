Getty Images

Fiorentina, Kouamé: "Il mio ruolo sarà diverso dall'anno scorso. Kean? Felicissimo del suo arrivo"

un' ora fa

1

Direttamente dal ritiro che la Fiorentina sta svolgendo in Inghilterra, Christian Kouamé ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato della preparazione che sta impegnando la squadra e dei buoni propositi per la stagione alle porte: "Il ritiro sta andando bene e stiamo lavorando tanto. Il mister ha portato tante nuove idee e stiamo cercando di mettere a posto le cose. Se sono in forma? Cerco sempre di dare il meglio di me e di aiutare tutti. Anche per farmi notare e adattarmi al nuovo sistema. Io rigorista? Ogni partita chi se la sente li batte."



RUOLO - "Centravanti, sto giocando tanto davanti ed il mister mi vede in quella posizione. Competizione con Kean? Io e Kean ci conosciamo da tempo, e l'ho visto subito al Viola Park quando è arrivato. Mi ha fatto piacere che sia approdato a Firenze. Cosa mi ha colpito di Palladino? Il suo approccio. Appena è arrivato ha chiamato tutti, ed a me ha detto dove mi vede in mezzo al campo. Vuole far giocare bene le punte e ci dice di stare su e di essere bravi a proporsi ed a giocare con la squadra. Quest'anno vorrei fare più gol, e cercherò, quindi, di dare ancora di più".